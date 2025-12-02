MOBILITAT
El Segrià és la comarca catalana amb més morts a la carretera, 14
Aquest any han perdut la vida 27 persones en accidents de trànsit a la demarcació. Catalunya comptabilitza 133 decessos, un 5,6% més que fa un any
El Segrià és la comarca lleidatana i de tot Catalunya que aquest any –entre l’1 de gener i el 30 de novembre– ha registrat més morts per accident de trànsit amb un total de 14, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit. De fet, en el que va d’any han perdut la vida un total de 25 persones a la xarxa interurbana de la demarcació, les mateixes que en el mateix període de l’any passat. És a dir, els morts al Segrià representen el 56% del total. Tanmateix, en l’estadística no figuren la dona que va morir atropellada el juny passat a l’interior de la capital del Segrià ni la dona de 88 anys que van acabar morint a mitjans de novembre arran d’un xoc dies enrere a la C-14 a Bassella (Trànsit no comptabilitza les víctimes passades les 24 hores del sinistre), per la qual cosa en realitat els decessos d’aquest any són 27.
Quant als accidents mortals al Segrià, s’han registrat a Corbins, Gimenells, Lleida, Vilanova de la Barca, Puigverd de Lleida, Soses, Vilanova de Segrià, Almenar i en vies com ara l’A-2, la C-12, l’N-240, l’A-14 i la C-13.
A nivell de Catalunya, un total de 133 persones han mort en 125 accidents de trànsit aquest 2025, un 5,6% més que en el mateix període del 2024, quan es van comptabilitzar 126 morts.
Pel que respecta a ferits greus, en els primers 9 mesos de l’any se n’han registrat 790, una xifra superior als 729 del mateix període del 2024.
De les 133 víctimes mortals, 106 eren homes i 27 dones, i quant a ferits greus, el 75% eren homes. Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 45% del total. En aquest sentit, 43 eren motoristes, 12 vianants i cinc ciclistes. Davant d’aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, Trànsit va fer una crida perquè tinguin una major percepció del risc i consciència de la seua fragilitat. També han mort 10 camioners i set conductors de furgonetes.
En concret, hi ha hagut 23 decessos a la franja d’edat de 15 a 24 anys, 25 més de 25 a 34 anys i també dos de 0 a 14 anys. Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, 62 han tingut lloc en feiner i els altres 70 en cap de setmana, festiu o vigília de festiu o operació especial.
D’altra banda, les vies que acumulen més morts són AP-7 (15), C-58 (9), N-II (8) i A-2 (8).
Augmenten les víctimes joves, amb 50 menors de 35 anys
� Quant a l’edat de les víctimes mortals, encara que la franja que aglutina més morts és la de 55 a 64 anys amb 26, el Servei Català de Trànsit remarca l’augment de víctimes mortals entre els joves. En aquest sentit, fins al 30 de novembre, 50 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres catalanes, el 38% del total de defuncions, i 14 joves morts més que l’any passat (36).