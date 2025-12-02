SEGRE

Un accident amb patinet al carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques

L’usuari de patinet estava marejat, segons van informar els Bombers

El bloc de pisos del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques. - MAGDALENA ALTISENT

Un usuari de patinet va resultar ferit ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe a les Borges Blanques. El sinistre es va produir a les 17.46 hores a l’avinguda Santiago Rusiñol de la capital de les Garrigues. L’usuari de patinet estava marejat, segons van informar els Bombers. Al lloc va acudir el SEM i la Policia Local. 

D’altra banda, una dona va quedar atrapada mecànicament en una sortida de via a les 18.09 hores d’ahir a la carretera LP-9221 entre Lleida i Torre-serona. Va resultar ferida lleu i va ser evacuada a l’Arnau de Vilanova.

