Un accident amb patinet al carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques
L’usuari de patinet estava marejat, segons van informar els Bombers
Un usuari de patinet va resultar ferit ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe a les Borges Blanques. El sinistre es va produir a les 17.46 hores a l’avinguda Santiago Rusiñol de la capital de les Garrigues. L’usuari de patinet estava marejat, segons van informar els Bombers. Al lloc va acudir el SEM i la Policia Local.
D’altra banda, una dona va quedar atrapada mecànicament en una sortida de via a les 18.09 hores d’ahir a la carretera LP-9221 entre Lleida i Torre-serona. Va resultar ferida lleu i va ser evacuada a l’Arnau de Vilanova.