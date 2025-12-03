El Govern assigna a l’Urgell 688 MW d’energia solar i 732,2 d’eòlica en el pla d'implantació de renovables
L’ocupació de sòl no artificilitzat per a plaques solars ascendirà a 780 hectàrees, un 1,3% de la superfície comarcal
La comarca de l’Urgell haurà de contribuir als objectius del país en el marc de Pla Territorial per a la Implantació de les Energies Renovables de Catalunya (PLATER) amb 688 MW d’energia solar fotovoltaica i 732,2 MW d’eòlica en l’horitzó de l’any 2050. Així ho va comunicar dimarts la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Anna Camp, als representants dels 20 municipis de la comarca. En total, l’ocupació de sòl no artificialitzat per a l’aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà a 780 hectàrees, un 1,3% del total de la seva superfície. En l’àmbit eòlic, la potència ja instal·lada, l’autoritzada o en tramitació que finalment s’acabi executant, que en l’actualitat puna a 124,8 MW, ja comptarà per a aquest objectiu.
La sessió també va servir perquè els representants municipals coneguin la metodologia amb què s’ha elaborat el PLATER i les eines que el Govern posa a la seva disposició per tal que els municipis puguin ajustar la proposta inicial a la seva realitat i les seves preferències.
En l’àmbit fotovoltaic, l’Urgell acollirà 153,5 MW en edificis, 54,5 MW en espais artificialitzats (com ara pedreres o abocadors en desús, per exemple), i 480 MW en espais no artificialitzats. La potència ja instal·lada, l’autoritzada o en tramitació que finalment s’acabi executant, que en l’actualitat ascendeix a 233,5 MW, ja comptarà per a aquest objectiu.
El PLATER recull, en la seva versió preliminar, la capacitat de generació de tot el país amb l’objectiu que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Per una banda, calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d’acceleració per a la implantació d’energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d’energia eòlica. Per l’altra, a partir d’una metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país, el PLATER ha identificat sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l’acollida de parcs eòlics, per un costat, i de plantes fotovoltaiques, per l’altre.
Durant la presentació, a més dels resultats preliminars del PLATER, també es va explicar als càrrecs electes la metodologia emprada i es va convidar tots els municipis a participar en la definició final del document. Anteriorment, el PLATER ja s’havia sotmès a un període de consultes prèvies en què es van rebre 358 aportacions. Un cop s’iniciï el període d’informació pública, els municipis de l’Urgell podran presentar les seves propostes, que tindrà una durada extraordinària de tres mesos per facilitar la participació del món local. Posteriorment, un cop aprovat definitivament el PLATER, els municipis podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per exercir la seva capacitat de decisió a l’hora d’ordenar la instal·lació d’energies renovables en el seu territori, sempre amb línia amb els criteris definits al PLATER.
Per tota aquesta labor, la directora de l’ICAEN també va exposar en la trobada les diferents eines i canals que els representants municipals tindran disponibles per tal de fer les seves aportacions, modificacions o consultes. Així, per exemple, un cop el PLATER iniciï el període d’informació pública, se’ls facilitarà un visor web cartogràfic per a conèixer els resultats preliminars del PLATER sobre el seu municipi i poder fer les propostes pertinents.
Una eina d’ordenament territorial
El PLATER té com a finalitat ordenar la implantació d’energies renovables fonamentalment l’eòlica i la fotovoltaica, en el conjunt de Catalunya, de manera que es compleixin els objectius previstos en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT) per tal que el país pugui descarbonitzar el seu model energètic. Amb aquesta finalitat, esdevindrà una eina que ajudi els municipis a regular la instal·lació d’energies renovables en el seu terme.
D’acord amb la PROENCAT 2050, la descarbonització del sistema energètic català requereix la instal·lació de 62.000 MW d’energia renovable fins l’any 2050, incloent-hi els ja instal·lats i autoritzats. L’objectiu és que 14.000 MW s’instal·lin en edificis i espais artificalitzats, i la resta haurà de situar-se en espais no artificialitzats, amb una ocupació prevista de sòl equivalent a l’1,2% del territori de Catalunya. L’objectiu és que el PLATER iniciï la seva informació pública a principis de 2026.