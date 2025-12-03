EDUCACIÓ
Rebutgen la proposta de Balaguer per evitar tancar una línia d’I3
Educació preveu suprimir un grup d’educació infantil al Gaspar de Portolà per un any. El Govern aprova el conveni per ampliar el col·legi Mont-roig
Educació ha rebutjat la proposta de la Paeria de Balaguer per mantenir vuit grups d’educació infantil I3 el pròxim curs 2026-2027 i evitar el tancament una de les dos línies que ara té l’escola Gaspar de Portolà. En el ple de la setmana passada, l’alcaldessa, Lorena González (PSC), va avançar que demanarien a la conselleria de mantenir la línia com a “prova pilot” amb una ràtio inferior a la que dicta la normativa, com a possible model per a altres centres de Catalunya.
La conselleria manté la previsió de tancar la línia d’I3 al considerar que s’ajusta a l’evolució demogràfica de Balaguer. Segons les previsions, la ciutat tindrà el curs vinent 115 alumnes en educació infantil. De les vuit línies d’I3 actuals, tres estan en centres concertats i cinc en públics.
La ràtio mitjana a Balaguer és ara de 19 alumnes per aula. Després del tancament d’un grup, passaria a situar-se entre 13 i 14 alumnes. Educació considera que la reducció d’un grup és coherent amb els criteris tècnics i les dades de natalitat disponibles, i manté la seua decisió de cara al curs que ve.
Per la seua part, l’alcaldessa va recordar que les previsions del padró per al curs 2027-2028 apunten a un repunt d’alumnat, amb una estimació de 135 nens a I3, cosa que obligaria a reobrir de nou la línia que ara es vol tancar. González va mostrar el seu desacord amb la negativa d’Educació i va advertir que la Paeria “batallarà” per conservar la línia del Gaspar de Portolà.
“La defensarem, i més si només ha de tancar un any. No permetrem que les famílies perdin oportunitats.” Va insistir que el tancament, encara que es presenti com a temporal, tindrà conseqüències. Entre aquestes, la pèrdua d’un professor a jornada completa i un altre a mitja jornada o la reducció de recursos. Afectarà de forma directa 19 famílies que ja tenen un altre fill escolaritzat al Gaspar de Portolà.
D’altra banda, l’Executiu va aprovar ahir l’actualització del conveni amb la Paeria per ampliar el col·legi Mont-roig. S’actualitza l’import de l’obra de 2,2 milions a 3,6 milions i l’aportació del departament d’Educació, que assumirà íntegrament l’obres.