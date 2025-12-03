CARRETERES
Voladures entre Aitona i Seròs per evitar allaus
La Generalitat portarà a terme aquesta setmana voladures en pendents pròxims a la carretera LP-7041 entre Seròs i Aitona. Farà servir explosius a la sortida d’aquest últim municipi per provocar la caiguda controlada de roques que amenacen de desprendre’s sobre la calçada, amb la finalitat d’evitar accidents. Els preparatius van començar ahir i està previst que els treballs s’executin en els propers dies, segons fonts del departament de Territori.
Les voladures es portaran a terme després d’una primera intervenció per desplegar malles de protecció en pendents de la zona per evitar despreniments sobre la calçada. Els treballs per fer caure roques de manera controlada obligaran a interrompre el trànsit de manera puntual. L’ajuntament d’Aitona va emetre un ban per advertir els veïns de restriccions en la circulació.