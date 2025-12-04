Ensurt a Tàrrega en desprendre’s part de la façana d'una casa
Cap persona ha resultat ferida i s'enderrocarà l'edifici en les properes hores per seguretat
Un despreniment parcial de la façana d’un immoble situat al número 34 del carrer Urgell de Tàrrega ha obligat aquest matí a tallar totalment el vial per motius de seguretat. No s’han registrat ferits.
L’avís s’ha rebut a les 10.10 hores després que es detectessin despreniments a la façana de l’edifici, fet que ha activat un ampli dispositiu d’emergències. Per prevenir riscos, s’ha tallat la circulació al carrer Urgell i s’ha establert un perímetre de seguretat al voltant de l’immoble afectat.
En l’operatiu hi treballen efectius de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM, que s’ha desplaçat preventivament. La secretaria municipal també s’ha personat al lloc per avaluar in situ el risc de nous despreniments i coordinar els tràmits administratius que se’n puguin derivar.
El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, ha explicat que s’ha avisat els veïns de l’immoble afectat i que el tall de carrer es mantindrà mentre durin les tasques de seguretat. Segons Marín, l’edifici afectat es preveu enderrocar per seguretat i no es descarta que també s’hagin d’enderrocar un o dos edificis colindants, decisió que encara s’està acabant de determinar pels serveis tècnics.
L’Ajuntament està contactant amb una empresa especialitzada en enderrocs per tal d’iniciar els treballs el més aviat possible. Marín ha apuntat que la idea és que s’iniciï l’enderroc avui mateix si l’empresa té disponibilitat.
L’edifici afectat està deshabitat des de fa anys, fet que podria haver contribuït a la situació de la façana i la necessitat urgent d’actuar. Tot i que no s’ha registrat cap ferit, s’ha decidit actuar amb màxima precaució per evitar riscos a la ciutadania.
S’ha de recordar que el ple del passat mes de juliol va aprovar per unanimitat l’expropiació de dues finques al carrer d’Urgell en el marc d’un pla urbanístic que permetrà esponjar aquesta zona i habilitar-hi un nou espai públic en connexió amb el carrer de Capellans. Precisament, una de les finques és la que avui ha patit desprendiments, la número 34. L’altra és la número 30. L’objectiu del consistori és que passin a formar part del sistema viari. L’Ajuntament ja va adquirir prèviament les finques dels números 28 i 36. Amb les quatre parcel·les esmentades, el consistori pot tirar endavant el projecte, que vol dignificar l’entorn de la plaça Major i el nucli antic, en una zona degradada per immobles deshabitats i en estat d’abandó.