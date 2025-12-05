URBANISME
S’esfondra un edifici deshabitat a Tàrrega i desallotgen l’entorn
Inicien la demolició del que queda dempeus i tres immobles limítrofs
Un edifici es va esfondrar ahir de forma parcial al número 34 del carrer Urgell de Tàrrega sense provocar ferits. L’ensorrament va obligar a tallar la via i a desallotjar per motius de seguretat dos veïns i una desena de treballadors de Quàlia, que es trobaven tots a l’immoble de davant.
L’avís de l’ensorrament va arribar a les 11.38 hores, després que es detectessin despreniments al carrer. Estaven provocats per l’enfonsament de l’interior de l’edifici. Es va activar un ampli dispositiu d’emergències i es va acordonar la zona. Van treballar efectius de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers, que van activar el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), i una ambulància del SEM, que es va desplaçar preventivament. L’arquitecta municipal també va acudir per avaluar in situ el risc de nous despreniments i coordinar les accions posteriors.
A la tarda una empresa especialitzada va iniciar la demolició de l’edifici afectat fins a la segona planta. El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va explicar que “avui continuarien les tasques de demolició de l’immoble així com de tres de limítrofs”.
L’edifici que va patir l’ensorrament està deshabitat des de fa anys. L’ajuntament n’havia iniciat l’expropiació per esponjar aquesta zona del centre històric amb un nou espai públic que ocuparà el lloc dels immobles situats als números 28, 30, 34 i 36. Són els que s’enderrocaran avui, a excepció d’un tram de façana a la part baixa com a mur de seguretat. El 28 i el 36 ja són propietat de l’ajuntament i l’adquisició dels altres dos està en tràmit.