A punt les obres per estalviar energia
Els ajuntaments les han executat contra rellotge per no perdre ajuts dels fons Next Generation. Crítiques dels consistoris a les traves burocràtiques que han demorat el procés
Els ajuntaments d’Alfarràs, la Granja d’Escarp i Seròs han finalitzat les obres per primar l’estalvi energètic que han finançat amb els fons Next Generation i que havien d’estar llestes abans que finalitzés el mes de novembre per no perdre els ajuts. El gruix de les intervencions van començar a l’estiu, de manera que els consistoris han hagut de fer les actuacions contra rellotge per executar-les en el termini establert. Alfarràs té a punt les seues, malgrat que l’Estat ha donat un termini de dos mesos més per justificar les intervencions. “Ha suposat un esforç gegantí”, va explicar l’alcalde de la localitat, Joan Carles Garcia. Els tres municipis van abordar les reformes amb subvencions del programa DUS 5000, que promou la UE per a municipis de fins a 5.000 habitants.
En el cas d’Alfarràs, la UE havia atorgat una ajuda de 4 milions d’euros, però el municipi es va veure obligat a renunciar a 2,2 milions davant de la impossibilitat d’avançar aquests diners sense una garantia d’avançament de l’import per part de l’Estat. Les actuacions se centren en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades dels edificis municipals i la renovació de l’enllumenat públic amb llums led, a banda de canvi de finestres i millores en la climatització.
Pel que fa a Seròs, també s’han instal·lat plaques fotovoltaiques amb bateries a les cobertes de l’escola, el pavelló poliesportiu, l’ajuntament, el centre cultural, el casal i la llar d’infants.
Amb els 3,5 milions concedits per la Unió Europea, a part de les plaques solars s’ha portat a terme la millora energètica a l’ajuntament i el casal i s’ha instal·lat calefacció i aerotèrmia al consistori i el casal. Els fons DUS 5000 també han servit a Seròs per a la conversió en zona de vianants dels carrers Nou i del Pou. Aquestes dos vies, juntament amb els carrers de la Vila i Major, tindran plataforma única, ja que s’eliminaran les voreres. L’ajuntament va haver de sol·licitar un crèdit pont d’1,4 milions amb l’aval de la Generalitat per sufragar totes les seues inversions.
Pel que respecta a la Granja d’Escarp, també ha finalitzat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum a l’Escola de Sant Jaume, el Centre Cívic, el local social, l’ajuntament i el poliesportiu.
Val a recordar que diversos municipis han desistit de rebre més de 6 milions d’euros en ajuts europeus, inclòs el consell de l’Urgell, davant de l’amenaça de no tenir llestes les obres en el termini i quedar-se’n sense. Els ajuntaments han criticat les traves burocràtiques per rebre les subvencions.