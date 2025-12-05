Energia solar i eòlica per sobre de la potència d’una de nuclear
El pla de la Generalitat assigna a la Segarra l’objectiu de 1.600 MW renovables
La Segarra haurà d’acollir plaques solars i molins de vent fins a superar els 1.600 MW, una potència que supera de molt els 1.000 MW de mitjana de les centrals nuclears d’Espanya. Així ho preveu el pla territorial que prepara la Generalitat, i que assigna a la comarca l’objectiu d’arribar als 706,9 MW d’energia fotovoltaica i 894,9 MW d’eòlica l’any 2050. Aquestes xifres se situen molt per sobre dels 1.087 MW de Vandellòs II i prop dels 2.060 MW que sumen Ascó I i II.
La quota d’energia solar de la comarca s’haurà de repartir entre 107,4 MW en edificis, 18,6 MW en espais deteriorats com antics abocadors i pedreres i 580,9 MW en espais no alterats per l’acció humana. Ara la Segarra acull 68,5 MW que es restaran de l’objectiu de 706,9. Aconseguir aquesta meta requeriria 940 hectàrees de plaques solars, un 1,3% de la superfície de la comarca, segons dades de la Generalitat.
Molts més molins de vent
Quant a l’energia eòlica, la potència que la Generalitat ha establert com a objectiu multiplica per sis la ja instal·lada als parcs de la comarca. Els que ja funcionen en municipis com Talavera i Sant Guim de Freixenet sumen 148,9 MW, que es restaran també de l’objectiu de 894,9 MW.
Val a recordar que la proliferació de projectes per desplegar nous aerogeneradors a la comarca ha xocat amb el rebuig veïnal i ecologista.
La Generalitat preveu treure a informació pública el pla territorial (plater) per regular la instal·lació d’energies renovables a començaments de l’any que ve. Els ajuntaments, per la seua banda, tindran la possibilitat d’establir les àrees d’implantació de plaques solars i molins de vent als seus municipis, sempre d’acord amb els objectius de la planificació del Govern i amb les àrees que aquest considera aptes per desplegar energies renovables. Així mateix, el pla assigna a cada localitat el seu objectiu pel que fa a la generació d’energies netes.