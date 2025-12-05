Impuls a l’FP per retenir el talent jove
Volen ajustar l’oferta educativa a la demanda laboral. Un 20% de les empreses enquestades preveuen créixer en plantilla
El consell de la Formació Professional de Solsona, Cardona i el Solsonès s’ha reactivat amb l’objectiu de prestigiar l’FP i convertir-la en una eina clau per retenir el talent jove i ajustar l’oferta formativa a les necessitats del mercat laboral. Una quarantena d’agents educatius, tècnics, polítics i empresaris van participar dimarts passat en la primera assemblea general celebrada a l’ajuntament de Solsona, presidida per l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
Actualment, cursen FP 337 alumnes en l’àmbit de Solsona i Cardona (Solcar), una xifra que suposa un increment del 18% respecte a l’any anterior. Els cicles amb més demanda són Manteniment Electromecànic, Activitats Comercials, Gestió Forestal i Medi Natural, Atenció a Persones en Situació de Dependència, Cures Auxiliars i Sistemes Microinformàtics. Destaca també el creixement del cicle de Automatització Robòtica Industrial, que ha passat de set a vint-i-dos alumnes.
En total, s’imparteixen set cicles de grau mitjà, quatre de grau superior, un grau bàsic i diversos programes específics. Les dades d’orientació mostren que molts joves interessats a continuar FP han de marxar per falta d’oferta. Per això, el consell aposta per ampliar certificacions professionals.
Es van debatre les demandes laborals locals. Un 20% de les 158 empreses que van participar en una enquesta de prospecció empresarial creixeran en plantilla en els propers tres anys i el 83% estarien interessades en pràctiques professionals. D’altra banda, segons el servei Connectem de l’Agència Solcar, el 16% dels llocs de treball que s’han ofert l’últim any, una cinquantena, no s’han cobert.