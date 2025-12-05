MOBILITAT
Una vintena de viatgers de Renfe es queden tirats dos hores a Vinaixa
Un robatori de cable va obligar a cancel·lar trens al matí. Els passatgers van sortir de Lleida en un bus contractat per la companyia però a l’arribar no hi havia tren
Més d’una vintena de viatgers que havien d’agafar ahir el tren de les 8.08 a Lleida en direcció a Barcelona es van quedar tirats unes dos hores a l’andana de l’estació tancada de Vinaixa. El comboi no va poder sortir al matí de la capital del Segrià com a conseqüència d’un robatori de cable elèctric, i Renfe va contractar un autocar per portar els passatgers fins a Vinaixa. Van sortir passades les 8.30 i van arribar sobre les 9.30, però una vegada allà no hi havia un altre tren per fer transbord ni tampoc ningú que els oferís cap explicació. Això va provocar queixes entre els afectats, que van lamentar tant el retard com la falta d’informació.
A l’arribar a l’estació tancada, alguns dels viatgers van trucar als serveis d’atenció a l’usuari de Renfe a la recerca d’informació. Des d’allà, personal de la companyia ferroviària els va dir que el següent tren passaria per Vinaixa cap a les 13.30, segons van explicar alguns dels afectats. Tanmateix, no van haver d’esperar tant: un comboi va arribar finalment unes tres hores després, cap a les 11.30 hores, i van prosseguir el seu viatge en direcció a Barcelona. Aleshores, alguns havien trucat a familiars i coneguts perquè els recollissin en cotxes particulars.
Per la seua part, fonts de Renfe van xifrar en una hora i mitja l’espera dels viatgers a Vinaixa i la van atribuir a un error operatiu i van demanar disculpes als afectats.
Pel que fa al robatori de cable elèctric, va tenir lloc en la línia ferroviària entre els municipis de Juneda i Puigverd de Lleida, i va impedir de circular per aquest tram els primers trens del matí de les línies R13 i R14: dos en direcció a Barcelona i un cap a Lleida. El furt es va detectar cap a les 3.40 de la matinada i personal d’Adif va treballar al llarg de la nit i a primeres hores del matí per recuperar el subministrament elèctric a la catenària. Una vegada reparats els danys, la circulació va quedar finalment restablerta cap a les 8.15 hores.
Una vegada restablert el trànsit ferroviari, el perfil de Rodalies a les xarxes socials avisava d’un altre tren al migdia que seria substituït per un autocar. Tanmateix, el comboi va circular amb normalitat.