DELINQÜÈNCIA
Descens d’un 17,6% dels delictes aquest any a Cervera
Cervera ha registrat una notable millora dels indicadors de seguretat l’últim any. Segons les dades presentades ahir en la junta de seguretat local, els fets delictius han disminuït un 17,6 per cent respecte a l’any anterior mentre que les resolucions policials han augmentat un 5,6 per cent, i les detencions, un 14 per cent. L’índex de fets delictius se situa en 41 per cada 1.000 habitants, per sota de la mitjana de Ponent i del conjunt de Catalunya.