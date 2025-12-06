SEGRE

DELINQÜÈNCIA

Descens d’un 17,6% dels delictes aquest any a Cervera

La junta local de seguretat es va celebrar ahir. - PAERIA DE CERVERA

La junta local de seguretat es va celebrar ahir. - PAERIA DE CERVERA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Cervera ha registrat una notable millora dels indicadors de seguretat l’últim any. Segons les dades presentades ahir en la junta de seguretat local, els fets delictius han disminuït un 17,6 per cent respecte a l’any anterior mentre que les resolucions policials han augmentat un 5,6 per cent, i les detencions, un 14 per cent. L’índex de fets delictius se situa en 41 per cada 1.000 habitants, per sota de la mitjana de Ponent i del conjunt de Catalunya.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking