La crisi de l’habitatge, una amenaça per a la temporada
La falta de pisos assequibles deixa sense allotjament molts treballadors. Empresaris i administracions busquen solucions
La falta d’habitatge assequible a les comarques pirinenques s’ha convertit en un dels principals problemes estructurals de la muntanya. Amb els lloguers disparats i una oferta cada vegada més orientada al turisme, centenars de treballadors de les estacions d’esquí, l’hostaleria i el petit comerç afronten la temporada amb seriosos problemes a l’hora de trobar vivenda.
Alguns aconsegueixen allotjament en pisos gestionats per les mateixes empreses; altres, directament, viuen en furgonetes o caravanes aparcades en zones improvisades. L’auge del turisme de muntanya, el creixement del lloguer de vacances i la compra d’habitatges com a segones residències han tensat el mercat fins a límits impensables fa una dècada.
En municipis com Naut Aran, els preus han assolit màxims històrics, i amb els contractes de temporada ja no n’hi ha prou per cobrir les despeses d’un habitatge en els nuclis pròxims a les estacions. El resultat és un panorama que amenaça la mateixa activitat econòmica de la zona.
“Trobar personal és cada vegada més complicat”, admeten empresaris del sector, que asseguren que la falta d’allotjament s’ha convertit en el principal obstacle abans de cada temporada.
Sense prou personal, es redueixen horaris, serveis i capacitat d’atenció al públic. Les solucions que sorgeixen són, en molts casos, d’urgència. Algunes empreses lloguen habitatges directament per als seus empleats; altres treballadors es veuen obligats a desplaçar-se des de valls més assequibles, cosa que encareix el seu dia a dia i allarga les jornades.
Els que opten per dormir en furgonetes o caravanes denuncien condicions precàries, falta de serveis i conflictes amb el veïnat i les ordenances locals.
Les administracions han provat alleujar la situació impulsant nous projectes urbanístics, però la tramitació sol demorar-se diversos anys. A Naut Aran, el consistori estudia habilitar una àrea de serveis per a autocaravanes –l’única a Aran actualment és a Vielha– i empresaris del gremi d’hostaleria plantegen impulsar una promoció d’habitatges temporals destinats exclusivament a empleats de temporada, un model que també podria donar servei a metges, policies o professors.
En paral·lel, els canvis normatius sobre el lloguer turístic –com la possibilitat que les comunitats de veïns limitin aquest ús o la creació de registres centralitzats– busquen alliberar part del mercat residencial. Tanmateix, aquest efecte amb prou feines es nota per ara sobre el terreny.