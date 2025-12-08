REG
Artesa de Lleida se suma al ‘no’ a modernitzar l’Urgell
Només van votar els propietaris d’un 35% de les hectàrees regables. D’aquest percentatge, el 70% està contra la transformació
La col·lectivitat número 18 del Canal d’Urgell corresponent a Artesa de Lleida es va sumar ahir al no a les obres de modernització del regadiu històric. La votació es va veure embolicada en polèmica, ja que la comunitat va permetre als regants votar per correu electrònic, WhatsApp i altres sistemes telemàtics validats davant de notari per evitar desplaçaments a les persones grans, la qual cosa no va agradar a alguns pagesos que sí que es van desplaçar al local social per emetre el seu sufragi.
Amb tot, només va votar una mitjana del 35% de les hectàrees de la col·lectivitat, que ronda les 6.000 hectàrees, i el no es va imposar en un setanta per cent. Per partides es van postular en contra de la modernització la de Montoliu, Albatàrrec, Vinatesa, Grealó, Lleida i Artesa de Lleida, mentre que el sí va guanyar per un petit marge a la partida de Puigverd-Margalef.
Segons el president de la col·lectivitat, Abel Gallart, el resultat ha deixat clara la postura dels regants. D’una banda, el desinterès atesa la baixa participació en els comicis malgrat les facilitats que va oferir la junta per votar. De l’altra, la clara oposició majoritària dels que van emetre el seu vot. “Esperem el que digui el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en la pròxima reunió de dimecres, però està clar que portar la pressió a peu de finca ha de ser gratuït perquè els regants canviïn d’opinió”, va puntualitzar Gallart. La col·lectivitat d’Artesa de Lleida està integrada per moltes finques disperses. “Si haguéssim optat pel vot presencial només haurien vingut tres regants”, va explicar Gallart.
La d’Artesa de Lleida se suma als resultats les col·lectivitats de la Fuliola, que va votar aquest dissabte i on gairebé el 83% dels vots van ser contraris al projecte de modernització.
També s’hi han oposat per majoria les col·lectivitats dels Alamús, Térmens i Mollerussa i només la de les Borges Blanques va recolzar la proposta de modernització però amb una ínfima participació. Demà dimarts, dia 9, votarà la col·lectivitat de Bell-lloc d’Urgell.