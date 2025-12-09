Castellciutat renova vies i prioritzarà el vianant
Projecte per reformar el carrer Joc de la Bola, en obres durant quatre mesos. La inversió ascendeix a 181.131 euros
L’ajuntament de la Seu impulsa la renovació del carrer Joc de la Bola de Castellciutat, una de les vies estructurals del poble que comunica l’accés principal amb la part alta. L’actuació suposa la renovació de tots els subministraments i paviments de la via i forma part del pla d’inversions anunciats pel consistori per dignificar aquest nucli, que compta amb una població de més de 440 veïns.
El projecte d’obres, que suposarà una inversió de 181.131 euros (amb impostos), proposa “donar més protagonisme” als vianants, diferenciant clarament, a través del paviment (de diferent color i material), el pas dels vehicles. La via suporta tot el trànsit rodat de Castellciutat i tot el paviment tindrà el mateix nivell per eliminar les barreres arquitectòniques. La superfície afectada per l’actuació ascendeix aproximadament a 565 metres quadrats i correspon a una part del carrer de Joc de la Bola, concretament, el tram que comença al carrer Mossèn Cinto Verdaguer i que acaba al costat de l’església de Sant Feliu. L’actuació inclou l’adequació dels sistemes de clavegueram de les aigües brutes, que se separaran de les aigües pluvials. Així mateix, l’enllumenat públic quedarà enterrat i el mobiliari urbà, renovat.
Per la seua banda, el primer edil de la localitat, Joan Barrera, va explicar que les obres s’allargaran quatre mesos i que hi haurà comunicació amb els veïns per “minimitzar les molèsties”.