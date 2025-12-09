Un poble de Lleida recupera desenes de fotos inèdites de la vida quotidiana als anys 60: "Ningú sabia que existien"
Una exposició de 180 imatges i objectes de l’època. La troballa fortuïta de 500 negatius d’un veí, Josep Cornellana, permet al poble reconnectar amb el seu passat
La Guàrdia d’Urgell torna a emocionar aquestes festes de Nadal amb una exposició que recupera l’essència del poble a través de fotografies inèdites. Després del gran èxit dels dos últims anys –quan es van dedicar mostres a les antigues cartes als Reis Mags, amb alguns joguets encara conservats, i als casaments celebrats entre la Guàrdia d’Urgell, Almenara i les seues masies entre el 1903 i el 1950–, la localitat torna a reivindicar la seua història amb un nou projecte profundament emotiu.
La mostra, titulada Arrels de poble, proposa un viatge visual per la vida quotidiana, les festes religioses, l’escola i el futbol entre les dècades de 1940, 1950 i 1960.
El comissari, Jordi Valls, explica que està formada per 180 fotografies procedents d’un descobriment inesperat: “Les vam trobar en una casa del poble. Eren negatius perfectament conservats, i ningú sabia que existien. Un veí, Josep Cornellana –conegut com lo Bep–, era qui havia pres totes aquestes imatges. Un dia em va dir que tenia una foto meua i volia donar-me-la, però va morir durant la pandèmia de la covid sense poder fer-ho. Temps després, els nous propietaris de casa seua em van convidar a recollir-la, i en aquell moment vam descobrir un tresor: més de 80 fotografies i uns 500 negatius amb retrats de tot el poble, que s’haurien pogut perdre sense que ningú les veiés.”
La seua família, al vendre la casa, va cedir els drets de les imatges a favor del poble. Llavors l’Arxiu Comarcal de l’Urgell i l’ajuntament de Tornabous van col·laborar en la recuperació i digitalització del material. “Vam efectuar un exhaustiu procés de selecció”, va detallar Valls, que va afegir que l’exposició es complementa amb una mostra amb objectes originals de l’època, com “una màquina d’escriure, quaderns de quan l’educació estava marcada per la dictadura, antics còmics, figures del Domund, el cartell de la inauguració de l’escola el 1959 o un pupitre de quan els veïns que ara tenen 80 anys anaven a col·legi”.
Un dels aspectes més curiosos és que, malgrat l’enorme quantitat d’imatges, ningú recorda haver vist mai Cornellana amb una càmera. “Ni tan sols els veïns de més edat el recorden fotografiant i, tanmateix, tots apareixen mirant somrients i directament a l’objectiu”, comenta Valls.
Dels més de 500 negatius trobats, es van seleccionar 180 imatges. “Són totalment inèdites”, insisteix Valls.
“Gràcies a l’Arxiu vam poder portar a terme el revelatge, mentre que l’ajuntament es va encarregar de l’ampliació de les còpies. Ha estat un treball de més d’un any i mig, però el resultat ha valgut la pena: era imprescindible rescatar aquesta memòria col·lectiva”, va assegurar Valls.
Organitzada per l’associació de veïns de la Guàrdia d’Urgell, l’exposició es va inaugurar dissabte i pot visitar-se tots els dissabtes i diumenges de desembre, de 17 a 20 hores. A partir del gener, les visites seran concertades.
Entre les imatges que s’hi exposen, destaquen moltes històries curioses. En algunes es poden veure les primeres motocicletes amb veïns del poble que van voler retratar-se al costat d’aquell símbol de modernitat. També hi ha fotografies insòlites, com una en la qual dos jugadors històrics del FC Barcelona, Biosca i Gonzalvo III, van reforçar l’equip local en un partit contra el Tornabous. Una escena impensable avui, però que forma part de la rica i sorprenent història del poble.