Gala de Vestits de Paper amb talent de Porto
Comptarà amb 58 participants, inclosa una de Portugal. Aliances amb la ciutat portuguesa i Amposta davant la Unesco
La seixanta-unena edició del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa reunirà dissabte un total de cinquanta-vuit participants procedents de diferents punts de la geografia espanyola, com Saragossa o el País Basc, així com de diverses comarques catalanes com el Baix Ebre, el Montsià, el Penedès o el Vallès Occidental, entre altres. Aquest any el certamen reforça a més la seua dimensió internacional amb la participació d’una modista de Porto (Portugal), que se suma a les ja habituals d’Amposta amb la voluntat de consolidar l’aliança entre les tres localitats per impulsar la candidatura del concurs com a patrimoni immaterial de la Unesco.
El concurs s’articula en tres categories: Moda Actual, amb vint-i-cinc participants; Fantasia, amb disset; i Època, amb setze vestits a concurs. S’hi suma el premi Emergent’s, que des de fa sis anys impulsa el talent jove i que en aquesta edició compta amb sis vestits confeccionats per creadors menors de 30 anys, reforçant l’aposta del certamen per incentivar l’entrada de noves generacions al món del disseny i l’artesania del paper.
La gala tornarà a estar conduïda per la periodista i presentadora de 3Cat Ariadna Oltra, juntament amb l’actuació del Mac Lluc. Un dels moments destacats de la nit serà l’exhibició d’un conjunt masculí format per parca, pantalons i camisa cedit per la firma convidada d’aquest any, Batech, que fusiona enginyeria i tèxtil. Les peces han estat reproduïdes íntegrament en paper per a l’ocasió per la modista d’Alguaire Carme Solà, en una demostració del potencial creatiu d’aquest material.
El concurs repartirà 13.000 euros en premis, que es distribuiran entre els dissenyadors guanyadors de les tres categories principals. Els vestits premiats passaran a formar part de la col·lecció permanent del museu, fet que en garanteix la preservació com a peces artístiques i patrimonials i reforça el paper del certamen com a aparador de creació i, alhora, espai de conservació. Juntament amb els guardons de cada categoria, s’entregaran durant la vetllada altres premis com el Didal d’Or, que destaca la trajectòria d’una persona vinculada a l’esdeveniment, o l’Agulla d’Or de la Lluna de Drap, que premiarà el millor treball artesà. També hi haurà un premi Emergent’s, destinat a creadors menors de 30 anys.