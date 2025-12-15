Milers de visitants a la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal
Valoració positiva dels expositors, després de reunir la xifra rècord de noranta
Tàrrega va tancar ahir la vint-i-sisena edició de la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal amb un balanç molt positiu i una assistència multitudinària de públic. Milers de visitants van omplir el centre de la ciutat durant tot el cap de setmana, consolidant el certamen com una de les cites més destacades de l’agenda nadalenca a Ponent. El bon temps també va ajudar a aconseguir una gran afluència de públic, especialment dissabte a la tarda.
Un total de noranta expositors van participar en el certamen, una xifra rècord a què se sumen altres que van quedar en llista d’espera. També hi va haver unes quaranta activitats paral·leles durant els tres dies, amb les gairebé 500 places esgotades. L’espai GastroNadal amb restauradors locals a la plaça Major també va estar molt animat i va comptar amb actuacions musicals de Carlitos Miñarro, Inversen Band o Her Majesty, entre d’altres. Els visitants van destacar que el certamen de Tàrrega és un bon lloc per trobar regals artesans i originals.
L’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal s’ha convertit en un gran atractiu turístic de la ciutat. Pijuan va agrair l’esforç i la dedicació de tot l’equip de la regidoria de Promoció Econòmica en l’organització i de la brigada municipal en el muntatge. A més, va felicitar Foment Tàrrega, associació de comerços de la ciutat, “per la seua col·laboració i implicació, ja que ahir van obrir els seus comerços, i alguns, fins i tot, van formar part dels diferents expositors amb casetes de fusta”.
Per la seua part, la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va destacar “la gran resposta dels paradistes. Aquest any hem augmentat en trenta expositors, però ja hem rebut sol·licituds per a l’any que ve i ens plantegem augmentar l’espai. Tothom ha quedat molt satisfet i és un estímul per potenciar el comerç de proximitat”.