Falsos certificats per obtenir la residència
Alerten de propietaris que cobren fins a 500 euros per acreditar contractes en pisos on no viu ningú. Polèmica pels abusos
El Principat d’Andorra viu un nou escàndol arran de la denúncia d’algunes associacions de residents al detectar propietaris de pisos que estan cobrant centenars d’euros per acreditar la residència d’immigrants en habitatges en els quals realment no viu ningú.
Així, aquest certificat, que garanteix que la persona viu al domicili, és imprescindible per obtenir la residència.
Un dels requisits del servei d’Immigració del Govern andorrà perquè els treballadors que arriben al país puguin obtenir el permís de residència que els permeti establir-se i tenir un contracte de treball és que l’amo d’un habitatge firmi que la persona immigrant té un domicili real. Sense habitatge no hi ha contracte de treball. I sense contracte no hi ha permís de residència.
Pisos pastera
Propietaris d’immobles aprofiten la crisi de l’habitatge i la desesperació dels temporers per estafar directament amb unes ofertes abusives o oferint documents a canvi de diners. Posteriorment, com ja passava abans, els nouvinguts comencen a buscar un lloc on ubicar-se i al final acaben en pisos pastera. Davant de la impossibilitat de llogar un pis en solitari, molts relloguen habitacions per compartir despeses i alguns, que també veuen el negoci, aconsegueixen viure de prestat gràcies als seus reinquilins.
La falta d’oferta legal, el preu desorbitat de les habitacions i la proliferació de pràctiques fraudulentes converteixen la recerca d’un lloc on dormir en un laberint ple de trampes.
El repte de l’allotjament per als temporers s’ha convertit en un problema estructural del país. Mentre el mercat formal no dona resposta, les xarxes socials s’han omplert de riscos.