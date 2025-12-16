En marxa les obres de rehabilitació del mur del camí de la Bastida
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir el projecte per rehabilitar el mur del camí d’accés al nucli de la Bastida. Les pluges intenses que van tenir lloc a finals del mes d’agost passat van provocar que part del mur cedís.
Des d’aleshores, l’accés dels vehicles pesants està restringit per perill de produir-se nous despreniments, que podrien deixar incomunicats els veïns. El projecte, que ha redactat el consistori, suposa una inversió de 39.946 euros (amb impostos).
D’altra banda, l’execució de les obres anirà a càrrec del consell comarcal de l’Alt Urgell, al qual l’ajuntament va sol·licitar l’ajuda per poder executar la millora amb caràcter d’urgència. La via compta amb un volum important de pas de vehicles.
No és la primera vegada que l’ajuntament ha d’actuar en aquesta via d’accés per falta d’estabilitat dels murs. L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que després de la reparació s’estudiarà què es pot fer perquè no tornin a repetir-se aquest tipus d’incidències.