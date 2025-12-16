Obres per millorar la comunicació entre Adrall i el Pla de Sant Tirs
El departament de Territori ha iniciat les obres per construir una vorera al pont de la C-14 sobre el riu Segre a Adrall, al municipi de Ribera d’Urgellet. Aquesta actuació millorarà la mobilitat i la seguretat viària dels veïns de la zona.
Els treballs, amb un cost de 842.000 euros, consisteixen en la construcció d’una vorera per a vianants, adossada al pont, i la instal·lació de noves proteccions als laterals de l’estructura.
L’obra, que va començar fa tot just unes setmanes, té un termini d’execució de cinc mesos. Així, la nova infraestructura tindrà una longitud de 150 metres i una amplitud de dos metres i s’està construint al marge dret de la carretera.
D’aquesta manera, els veïns d’Adrall i del Pla de Sant Tirs veuran complerta una llarga reivindicació i podran anar a peu d’un nucli a l’altre. La comunicació queda ara interrompuda pel riu Segre i la salva un pont a la carretera C-14, de via molt estreta, que registra un volum molt important de trànsit i sobre el qual ara només està permès el pas de vehicles.
L’alcaldessa, Josefina Lladós, considera que l’actuació suposa “millorar la connexió del municipi, que ara queda incomunicat per als vianants pel transcurs del riu”.