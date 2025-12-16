Pacte per mantenir els exàmens de conduir
L’ajuntament acorda amb la DGT comprar 25 ordinadors per a proves teòriques. Aquest any s’han examinat 1.500 veïns
Els veïns de la comarca de l’Alt Urgell, de la Cerdanya i de part del Solsonès podran continuar acudint a la Seu per als exàmens teòrics del permís de conduir. Serà així gràcies al conveni que va firmar ahir l’ajuntament i la Prefectura Central de Trànsit i que suposa una inversió de 22.000 euros per part del consistori. Aquest assumeix la implantació d’una aula informatitzada per poder fer front al canvi del sistema d’exàmens de la Direcció General de Trànsit (DGT) i la compra de 25 ordinadors amb pantalles tàctils.
L’alcalde, Joan Barrera, i la responsable provincial de Trànsit de Lleida, María José Soler, van firmar el conveni entre l’organisme autònom de la Prefectura Central de Trànsit i l’ajuntament. Per a Barrera, “aquesta és una mostra més de la nostra aposta per atansar els serveis a la ciutadania”.
En cas de no haver assumit aquesta inversió, els veïns de les tres comarques es veurien obligats a desplaçar-se fins a Lleida o la Pobla de Segur per a les proves teòriques del permís de conduir. Soler va indicar que durant aquest any hi ha hagut més de 1.500 exàmens teòrics a la Seu, 1.311 proves pràctiques i 450 exàmens de pista.
La responsable provincial va avançar que també estan en converses amb la Pobla per implantar també el nou sistema informatitzat. Així mateix, l’aula estarà llesta el mes de gener al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, ubicat a les Monges.