La planta de biogàs de la Sentiu de Sió rep l’autorització ambiental definitiva
L’inici de les obres de construcció està previst durant el primer semestre del 2026 i els treballs duraran uns dos anys
La planta de biogàs Cobirgy impulsada a La Sentiu de Sió ha rebut l’autorització mediambiental definitiva de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte, impulsat per Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) i un grup de ramaders locals, completa així la seua tramitació administrativa després d’obtenir també l’Autorització d’Urbanisme definitiva a l’estiu de 2024.
Les obres de construcció començaran durant el primer semestre del proper any i es prolongaran aproximadament dos anys, segons CIP, que explica que la infraestructura implementarà tecnologia d’avantguarda, ja provada per la companyia en instal·lacions similars per tot Europa, incloent un avançat sistema de tractament d’aire que impedirà l’emissió d’olors fora del recinte. A més, el transport de residus ramaders es realitzarà en camions cisterna hermèticament segellats per garantir l’absència de vessaments o olors durant els trasllats.
La planta Cobirgy processarà aproximadament 500.000 tones anuals de matèria primera verda, principalment purins de porc, fems bovins, residus avícoles de granges properes, subproductes d’escorxador i altres rebutjos orgànics industrials no perillosos. Aquest material es transformarà en biometà que serà injectat directament a la xarxa de gas natural existent.
Segons els impulsors, el projecte respon a un repte crucial per a les més de 1.000 explotacions ramaderes de la zona, declarada com a vulnerable pel seu elevat Índex de Càrrega Ramadera (ICR). Més del 80% del purí processat procedirà de granges situades en un radi de 15 quilòmetres, el que limitarà l’increment del trànsit de vehicles pesats a menys del 3% respecte als nivells actuals.
D’altra banda, durant la fase d’obres es crearan fins 100 llocs de treball temporals, mentre que, una vegada en funcionament, la planta generarà 40 llocs de treball permanents entre directes i indirectes. A més, el projecte promet un fort impacte socioeconòmic per als municipis circumdants, contribuint al desenvolupament sostenible de la comarca de la Noguera.