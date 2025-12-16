El porta a porta recull 700 tones de brossa orgànica en el seu primer any
El nou sistema desploma la generació de residus i abarateix el servei a la comarca
Els veïns de tretze dels catorze municipis de la Llitera, tots menys Binèfar, han separat i recollit gairebé 700 tones d’escombraries orgàniques en el primer any de desplegament del sistema porta a porta, combinat amb el de les illes de contenidors als cinc pobles de menys de 500 habitants.
L’aplicació del nou sistema està tenint conseqüències en diversos aspectes del servei, segons indiquen les dades facilitades per la comarca de la Llitera.
Així, durant el primer any de funcionament del nou sistema, i a falta de comptabilitzar les dades de novembre i desembre, el volum de la fracció resta (la que no se separa) s’ha reduït a la comarca en 1.389 tones. Això ha suposat un estalvi de 53.747 € en el tractament i de 61.155 en l’impost que grava la gestió. Si es descompta el cost del maneig de l’orgànica separada en els nou primers mesos de l’any, que va ser de 20.252 €, l’estalvi generat pel porta a porta superarà els 100.000 € en el seu primer any de desplegament. Al tancament de setembre, s’elevava a 94.650.
Juntament amb la recollida separada de les escombraries orgàniques en 13 dels 14 municipis de la Llitera, el primer any d’aplicació del porta a porta ha augmentat la retirada selectiva d’envasos, amb 24.430 quilos més de gener a octubre, i també la de paper i cartró, amb 5.655 quilos més en aquell mateix període. El primer d’aquests residus supera les 340 tones i el segon s’atansa a les 500. El volum recollit de brossa orgànica presenta una mitjana de 77,83 quilos anuals per habitant (1,49 de setmanals) que ha anat augmentant amb el temps. Des del juny la mitjana no baixa de 6 kg/habitant al mes i va assolir un pic de 10,2 a l’agost per l’increment de població.
La separació de l’orgànica guanya pes a la capital
La separació de les escombraries orgàniques, que a partir del segon semestre seran obligatòries a Binèfar amb la implementació del nou sistema de gestió de residus sòlids urbans, ha començat a guanyar pes a la capital comarcal després del rebuig a la implantació del porta a porta fa ara un any. Segons les dades facilitades per la Comarca de la Llitera, entre juny i novembre es van recollir en aquesta localitat 77.129 quilos d’escombraries orgàniques, la qual cosa dona una mitjana d’1,26 per habitant i mes. El volum resulta sis vegades inferior al de la resta dels municipis, però revela l’existència d’amplis sectors del veïnat partidaris de fer un pas més en la separació dels residus.