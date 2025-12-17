SEGRE

Accident amb tres vehicles a Bellpuig

El xoc s'ha produït a primera hora del matí a l'N-II amb tres persones il·leses

Un dels vehicles implicats en l'accident a Bellpuig.

Un dels vehicles implicats en l'accident a Bellpuig.Laia Pedrós

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Tres vehicles han col·lidit per encalç aquest dimecres al matí a l'N-II a Bellpuig. El xoc s'ha produït cap a un quart de nou a l'altura del punt quilomètric 495,1 i s'hi han vist implicats dos furgonetes i un turisme, segons el Servei Català de Trànsit. El sinistre s'ha saldat amb tres persones il·leses, tot i que una d'elles havia quedat atrapada mecànicament al vehicle i ha estat alliberada pels Bombers.

La col·lisió s'ha produït per encalç a l'altura del punt quilomètric 465 de l'N-II.

La col·lisió s'ha produït per encalç a l'altura del punt quilomètric 465 de l'N-II.Laia Pedrós

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking