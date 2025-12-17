Decomissades 580 armes de foc i 4.715 de blanques en mig any a Catalunya
Val a recordar que els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 235 incidents amb armes blanques entre el setembre de l’any passat i el maig d’aquest any a Lleida, com va publicar aquest diari l’octubre passat.
Els Mossos d’Esquadra van decomissar en el primer semestre del 2025 un total de 580 armes de foc i 4.715 armes blanques, segons consta en unes respostes parlamentàries de la consellera d’Interior, Núria Parlon, a preguntes de Vox.
Concretament, entre els mesos de gener i juny es van intervenir per la via administrativa o penal 283 armes curtes (pistoles) i 297 armes llargues. En tot l’any 2024 van ser 1.191 armes de foc. Quant a les armes blanques, l’any passat van ser requisades per infraccions administratives un total de 9.220, mentre que en els primers sis mesos d’aquest any han estat 4.715, xifra que suposa 26 decomissos diaris.
Respecte al tipus d’arma blanca, són 3.401 navalles, 1.036 ganivets i 98 matxets. També han decomissat espases, catanes, destrals i estrelles amb punxes, entre d’altres. Val a recordar que els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 235 incidents amb armes blanques –ganivets i navalles, entre d’altres– entre el setembre de l’any passat i el maig d’aquest any a Lleida, com va publicar aquest diari l’octubre passat.
És a dir, una mitjana de gairebé un cas al dia des que la conselleria d’Interior va presentar un nou pla de reforç per prevenir la tinença d’armes blanques a la via pública.