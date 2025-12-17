Dos nous rebutjos a la modernització del canal
Els vots contraris a Torregrossa van arribar al 67% i a Castellnou, al 89%. Les consultes finalitzaran a Bellcaire
Les votacions sobre la modernització del Canal d’Urgell sumen dos noves col·lectivitats contràries al projecte: la 14 de Torregrossa, amb un 67% per cent en contra, i la número 7 de Castellnou, amb un 89%. En la primera, amb 3.512,95 hectàrees de superfície regable, la votació es va portar a terme ahir a la tarda a la sala d’actes de la biblioteca i va tancar l’escrutini amb 214 vots per al sí i 441 al no (blancs: 1; nuls: 1). A Castellnou de Seana, amb 769,36 hectàrees, el recompte va quedar a 21 a favor i 205 en contra.
Amb aquests dos resultats, totes les col·lectivitats, excepte la de les Borges, han mostrat el rebuig majoritari a aquest projecte. La consulta encara el tram decisiu amb les votacions que queden per resoldre.
Avui dimecres estan previstes tres assemblees: la de la col·lectivitat 8 (Bellpuig), que reuneix 2.272,73 hectàrees; la de la col·lectivitat 9 (Golmés), amb 2.493,18 hectàrees; i la de la col·lectivitat 10 (Miralcamp), que suma 3.144,97 hectàrees. Es duran a terme a Bellpuig (Sala Gran de la Llotja), Golmés (Centre Cívic) i Miralcamp (poliesportiu).
El tancament del cicle tindrà lloc demà a la Noguera amb la votació de la col·lectivitat número 3 (Bellcaire d’Urgell), la de més pes entre els pendents, amb 6.190,29 hectàrees de superfície regable.
En total, les quatre col·lectivitats que encara falten per votar entre avui i demà concentren 14.101,17 hectàrees.