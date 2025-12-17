Ester Gasol substitueix Raül Aguilar com a edil de Junts al consistori
Ester Gasol, que ocupava el número cinc en la candidatura de Junts per Mollerussa-Compromís Municipal a les eleccions del 2023, prendrà possessió de l’acta de regidora en el ple extraordinari convocat per demà. Gasol s’incorporarà al ple del consistori per substituir Raül Aguilar, que va formalitzar la renúncia a finals de novembre per motius personals. Aguilar era fins llavors regidor d’Educació, portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya i segon tinent d’alcalde.
L’alcalde, Marc Solsona (APL), va explicar que, ara per ara, no s’ha tancat com quedarà el nou cartipàs municipal ni el repartiment de funcions després de la sortida de l’anterior edil. El ple també abordarà l’aprovació del conveni entre l’ajuntament i el consell del Pla d’Urgell per al programa Treball i Formació, l’aplicació pendent d’un increment retributiu del 0,5% del complement específic corresponent a 2024 i 2025 per a la plantilla municipal i dos expedients de reconeixement de crèdit.