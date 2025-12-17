PROMOCIÓ
Fins a 1.600 menús a la Mostra de les Garrigues
La 31a edició de la Mostra Gastronòmica de les Garrigues, celebrada de l’1 de novembre al 14 de desembre, ha tancat amb més de 1.500 menús servits, una xifra que supera de la de l’any passat, malgrat comptar amb la participació de dos restaurants menys respecte a l’edició anterior.
Davant de l’alta demanda, alguns establiments han decidit allargar l’oferta dels menús unes setmanes més, la qual cosa permetrà assolir els 1.600 menús. El restaurant Sindicat de Tarrés va acollir l’acte de clausura de la mostra en què han participat sis restaurants que han elaborat menús exclusius amb productes de proximitat, destacant l’oli d’oliva verge com a element central.