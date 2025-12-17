‘L’Esclat’ homenatja totes les seues juntes
La revista local finalitza la celebració dels 40 anys de la seua fundació
El municipi de Golmés va celebrar dissabte passat l’acte de clausura del 40è aniversari de la revista L’Esclat, una publicació que ha acompanyat la vida del municipi durant quatre dècades.
L’esdeveniment, conduït per la junta actual, va reunir integrants de totes les juntes que han format part del projecte, a més de col·laboradors, veïns i representants institucionals. Durant la jornada, la segona tinenta d’alcaldia, Montse Trilla Porta, i l’alcalde, Jordi Calvís, van subratllar el paper de L’Esclat com a espai de memòria col·lectiva i eina de cohesió local, destacant la seua aportació a la identitat del poble.
El programa va incloure el col·loqui El periodisme de proximitat en una revista d’àmbit local, moderat per Anna Gómez Marsol, amb la participació de Quico Sallés, Francesc Canosa i Rut Camí. Durant la conversa es van abordar els reptes actuals del periodisme local, el valor de la informació propera i la importància de mantenir vius els canals comunitaris.
Un dels moments centrals de l’acte va ser el reconeixement públic a totes les juntes que han impulsat la revista al llarg dels anys, així com l’agraïment a l’ajuntament de Golmés, als subscriptors, a les empreses anunciants, a les associacions i als col·laboradors que han fet possible la continuïtat de la publicació.
La clausura es va completar amb l’entrega d’un obsequi commemoratiu. Fundada el 1985, L’Esclat reafirma amb aquesta celebració el seu compromís amb la informació de proximitat i amb el servei a la ciutadania de Golmés.