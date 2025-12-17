COMERCIANTS
Tàrrega i Balaguer impulsen campanyes per animar les compres per Nadal
Tàrrega i Balaguer animen el Nadal amb campanyes comercials plenes de sortejos i activitats fins al gener del 2026. Foment Tàrrega repartirà 12.000 fomentins (1 euro cada un) per cada 20 euros de compra en botigues adherides a l’associació.
Com a novetat aquest any destaca l’activitat A la recerca del pessebre de Nadal, en què s’han de trobar 10 figures del pessebre amagades en aparadors per entrar en un sorteig de 150 euros en xecs regal. Divendres arrancarà el Tastet de Nadal El Rosal i el canvi de fomentins; seguirà la cantata de Coral Infantil Mestre Güell (dia 20), el Caga Tió (dia 21), tallers de decoració i espelmes (22 i 23); jazz amb Spread (el 24) i els patges reials (3-4 de gener).
Quant a Balaguer, la Paeria i les associacions ACB Balaguer, Històric Sanahuja Comercial i Eix Urgell han organitzat la campanya A Balaguer per Nadal, el millor regal, que se celebrarà fins al 6 de gener. Inclou sortejos de 14 vals de 250 euros, 10 de 100 euros i 10 de 50 euros, bescanviables en comerços adherits.
El programa comercial inclou un karaoke, teatre, vermut DJ, cantats, torronades i visites del Pare Noel, a banda de xocolatades i degustacions ofertes per negocis locals.