Torna la marató de donació de sang a L’Amistat després de cinc anys
Mollerussa tornarà a acollir, després d’un parèntesi de cinc anys, la Marató de Donació de Sang i Plasma amb l’objectiu de reforçar les reserves hospitalàries en unes dates especialment sensibles com les festes nadalenques.
La iniciativa se celebrarà el 20 de desembre a L’Amistat, amb dos franges horàries, de deu a dos del migdia i de quatre de la tarda a les nou de la nit. L’objectiu és arribar a les 250 donacions.
La marató es planteja com una jornada solidària i festiva gràcies a la implicació d’una quinzena d’entitats que oferiran animacions per incentivar la participació. Entre els col·lectius previstos figuren grups de grallers del Palau i Torregrossa, l’Escola de Música de Mollerussa, la Colla Gegantera d’Ivars o l’associació Clàssics de Ponent. La presentació de l’esdeveniment es va fer ahir amb la participació de l’alcalde, Marc Solsona; el responsable de l’àrea de promoció del Banc de Sang i Teixits, Albert Bobet; i el president de l’Associació de Donants del Pla, Miquel García, acompanyat de membres de l’entitat.