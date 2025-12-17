TEDAX
Troben bengales marítimes a Llardecans
Els Mossos d’Esquadra van acudir dijous passat a Llardecans després que un veí truqués al 112 alertant que havia trobat una bossa amb bengales pirotècniques. Al lloc van acudir agents del Tedax, que van recollir el material. Van comprovar que es tractava de tres pots de fum i vuitanta-cinc bengales de senyalització marítima que estaven caducades. Des dels Mossos d’Esquadra van explicar que s’haurien d’haver gestionat com a residu específic pels canals comercials de venda. Desconeixen com aquest material va arribar fins a Llardecans.