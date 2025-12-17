SEGRE

TEDAX

Troben bengales marítimes a Llardecans

Foto de les bengales. - MOSSOS D’ESQUADRA

Foto de les bengales. - MOSSOS D’ESQUADRA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Mossos d’Esquadra van acudir dijous passat a Llardecans després que un veí truqués al 112 alertant que havia trobat una bossa amb bengales pirotècniques. Al lloc van acudir agents del Tedax, que van recollir el material. Van comprovar que es tractava de tres pots de fum i vuitanta-cinc bengales de senyalització marítima que estaven caducades. Des dels Mossos d’Esquadra van explicar que s’haurien d’haver gestionat com a residu específic pels canals comercials de venda. Desconeixen com aquest material va arribar fins a Llardecans.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking