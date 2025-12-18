TRIBUNALS
Directe a la presó a l’acceptar 18 anys per abusos sexuals a les seues dos filles i cinc nenes a Aran
El condemnat, que ja va ser jutjat al setembre per un cas similar i del qual ha estat absolt, va reconèixer els fets i després del judici va ingressar a Ponent. La Fiscalia sol·licitava inicialment 38 anys
Molt poques vegades, per no dir gairebé mai, es veu un acusat per un delicte penal que es troba en llibertat amb càrrecs que sigui jutjat i aquell mateix dia, al cap d’uns minuts, comenci a complir la pena de presó. Això és el que va ocórrer ahir a l’Audiència de Lleida després que J.A.R.C. acceptés 18 anys de presó per abusar sexualment de set menors d’edat, entre elles les seues dos filles i una neboda, a la Val d’Aran. De fet, l’acusat portava una bossa d’esport i, quan va finalitzar la vista oral per conformitat, va ser custodiat pels Mossos d’Esquadra a una de les cel·les del Canyeret, i poc després traslladat al Centre Penitenciari Ponent. La seua lletrada va demanar que ingressés a la presó Quatre Camins de la Roca del Vallès, perquè a Barcelona resideixen la seua parella i ell fins ahir. A Vielha havia regentat una pista de bitlles.
A més, es dona la circumstància que el condemnat, de 42 anys, ja va ser jutjat el 24 de setembre per presumptes abusos a una menor, amiga de les seues filles, però l’Audiència de Lleida l’ha absolt recentment per falta de proves. Aquell dia, les dos filles ja van explicar que havien denunciat el seu pare.
Els abusos sexuals es van cometre entre els anys 2011 i 2020. El més greu va ser amb la seua filla menor, a qui va fer fotografies sexuals, per la qual cosa també va ser penat per corrupció de menors. Li van imposar vuit anys. Per la seua altra filla, s’ha fixat una condemna de quatre anys. De les altres cinc víctimes, una d’elles una neboda, tres tenien menys de 16 anys en el moment dels fets i, les altres dos, entre 16 i 17 anys. Respecte a tres, va ser condemnat a dos anys per cada una d’elles i per les altres dos, es van acordar multes. Va ser condemnat per deu delictes a 18 anys de presó –la Fiscalia inicialment en sol·licitava 38–, a vuit de llibertat vigilada, a multes que sumen 9.000 euros i indemnitzarà les víctimes amb un total de 43.000 euros.