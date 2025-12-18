REGADIU
Golmés, Miralcamp i Bellpuig diuen ‘no’ a modernitzar
Disset col·lectivitats del Canal d’Urgell s’hi han pronunciat en contra. Queda una última votació avui a Bellcaire
Les votacions sobre la modernització del Canal d’Urgell van sumar ahir tres noves col·lectivitats contràries al projecte. A Bellpuig, la número 8 (2,272 hectàrees), el no es va imposar amb un 84,8% dels vots emesos, 438 d’un total de 516, mentre que es van registrar 74 sí (un 14,3%) i també hi va haver dos vots en blanc o dos de nuls. Aquesta col·lectivitat rega als municipis de Vilagrassa, Preixana, Bellpuig, Anglesola i Castellnou de Seana. La seua presidenta, Ramona Creus, va lamentar la baixa participació, ja que en aquesta col·lectivitat no va arribar ni a la meitat dels propietaris de finques. Segons Creus, “era una votació molt important i encara que ha vingut gent esperava més”.
A Golmés (col·lectivitat número 9, amb 2.493 hectàrees), el no també es va imposar, en aquest cas, amb un 81,4% dels vots, davant el 16,58% del sí (486 vots contraris davant de 99 partidaris del projecte actual de modernització).
Mentrestant, a la col·lectivitat 10 de Miralcamp (3.145 hectàrees) hi va haver 629 vots contraris (74,7% del total) davant 213 vots partidaris (25,29%).
Amb les tres d’ahir, ja són 17 col·lectivitats de les 18 que han votat que s’han posicionat en contra del projecte. L’única que va votar favorable va ser la de les Borges, encara que amb una baixa participació. Avui culmina el cicle la de Bellcaire, amb 6.190 hectàrees.
Demà la junta de govern del canal s’ha de reunir per desconvocar la votació en assemblea general (en la qual participen 135 síndics) que s’havia de celebrar diumenge. Tanmateix, alguns representants haurien demanat mantenir la convocatòria, de manera que el rebuig del projecte de modernització quedaria encara més evidenciat. El projecte té un cost per als regants d’uns 200 milions d’obra general i 400 de moblament de parcel·la.
Els abastiments volen ajuts per pagar 25 milions
Els 67 municipis que es proveeixen del Canal d’Urgell hauran de pagar 25 milions d’euros per adaptar la infraestructura de subministrament d’aigua de boca al projecte de modernització del regadiu. Es tracta de construir una canonada per a cada dipòsit municipal, cosa amb què es posaria fi al tradicional sistema de tancaments de canal per possibilitar la presa dels abastiments. Representants municipals van assistir ahir a la Casa Canal a una reunió informativa i van acordar buscar ajuts, principalment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per finançar la seua part del projecte.