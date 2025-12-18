Obres per subministrar Tarragona
Agricultura encarrega a Tragsa les obres de la conducció permanent per derivar cabal del Garrigues Sud. Els regants demanen un tercer bombatge de captació com a contraprestació
La conselleria d’Agricultura ha encarregat a l’empresa Tragsa la construcció de la canonada de connexió des del Garrigues Sud per donar aigua de reg i de boca a pobles de Tarragona, en concret a la Palma, Margalef, la Bisbal de Falset, la Figuera, la Vilella Baixa i Cabacés, a les comarques del Priorat i Ribera d’Ebre, cosa que ja es va fer durant la sequera del 2023 i el 2024, ja que el pantà de Margalef es va quedar sense reserves. Des del Garrigues Sud es van regar les 1.400 hectàrees de Margalef, la Bisbal i la Palma, una col·laboració que no va restar cabal al reg de les Garrigues. En aquesta ocasió es va utilitzar una conducció d’emergència que ara es convertirà en permanent i que costarà més de 2,2 milions d’euros, segons va explicar el president dels regants, Xavier Pelegrí.
El termini d’execució és de 13 mesos i es posarà en servei quan calgui en cas que l’embassament del riu Montsant, a Tarragona i també a la conca de l’Ebre, es quedi sense recursos. No obstant, per posar en marxa la nova canonada serà necessari firmar un acord amb la comunitat de regants “en el qual s’està avançant, però no hi ha res tancat”, va especificar Pelegrí.
“Hi ha un acord verbal de col·laboració, però la rúbrica està pendent d’algunes contraprestacions”, va detallar. En concret, “està subjecte a un augment de la capacitat de bombatge des del riu Ebre” que proveeix el Garrigues Sud, va puntualitzar. Tècnics de la comunitat van especificar que en l’actualitat hi ha dos bombes en la captació “però caldrà una tercera, ja que amb aquestes dos es capten 12 hectòmetres cúbics a l’any, la qual cosa seria insuficient en cas d’haver d’augmentar el consum de boca i de reg” per un llarg període, van indicar. La nova canonada duplicarà la capacitat de transport de cabal i la posada en funcionament ha d’estar subjecta a una autorització de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, tal com es va fer en la derivació d’aigua fa dos anys.
“Volem arribar a 2.000 m3 i augmentar l’àrea regable amb 3.000 hectàrees més”. La comunitat ja ha posat en marxa tres plantes solars per alimentar els bombatges d’aigua cap a les basses. Han costat més de 2 milions d’euros i estan ubicades a Flix, Bovera i Bellaguarda.
Més superfice regable i noves plantes solars
El Garrigues Sud ja ha posat en marxa el procés per demanar a la CHE més dotació de cabal per ampliar la seua superfície regable i garantir aigua de boca i reg a pobles de Tarragona. L’objectiu és que s’inclogui en el Pla Hidrològic de l’Ebre del 2027. En l’actualitat té una extensió de 9.400 hi ha repartides entre Flix (a Tarragona, on hi ha la captació), Bovera, Bellaguarda, la Granadella, els Torms i Juncosa i la seua dotació és de 1.300 metres cúbics per hectàrea i any.