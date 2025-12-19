Aval al pressupost més alt de Guixers, de més d’un milió d’euros
Guixers ha donat llum verda al pressupost més elevat de la seua història superant per primera vegada el milió d’euros. D’aquesta quantia total, una part significativa, 600.000 euros, es destinarà a inversions. Així, prop de mig milió es destinarà a la millora dels camins, carrers i el sistema d’enllumenat públic. El finançament d’aquestes millores prové en gran manera d’ajuts i subvencions públiques.
La inversió més destacada se centra en la millora del paviment i el nou asfaltatge de vies i carrers. Es tracta del Pla de Becies, la Roca Foradada, Emprius, Codó i Sant Lleïr de Casabella. Una gran part de la subvenció per fer aquestes actuacions procedeix del PUOSC. Addicionalment, s’invertiran 165.000 euros en la construcció de voreres a Vilamantells amb una ajuda de Trànsit.
Al Pla de Becies s’instal·larà una nova xarxa d’enllumenat públic. Es destinaran 80.000 euros a la instal·lació de telecomptadors d’aigua i un sistema informàtic per a la lectura de consum i més de 40.000 a comprar cubells i l’habilitació del control d’accés per al nou sistema de recollida de residus a la Vall de Lord, així com per a la recollida rural del Solsonès. Aquesta acció compta amb ajuts de la Diputació.