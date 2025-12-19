COMPTES
La Diputació aprova un pressupost de 223 milions i desencalla l’Eix de les Garrigues
Aprovat amb els vots de l’equip de govern, d’ERC, PSC, UA i APL, i els de Junts-Impulsem, que defensa el debat. La corporació aportarà a l’eix viari 4,65 milions en dos anualitats
El ple de la Diputació va aprovar ahir amb els vots de l’equip de govern (ERC, PSC, UA i APL) i Junts, principal partit de l’oposició, el pressupost per al 2026, que ascendeix a 223.742.326 euros, un 35% més que els d’aquest 2025. El president, Joan Talarn (ERC), va remarcar que són els pressupostos més alts i que inclouen per primera vegada una partida per respondre a l’emergència climàtica de 2 milions d’euros per a casos de catastrofes meteorològiques. 15 milions més aniran a rehabilitació de xarxes de proveïment d’aigua, substitució d’equipaments d’amiant i equipaments esportius i 200.000, a plans d’educació d’entorn. El diputat Marc Baró va destacar al seu torn que el 80% dels programes d’ajuts i subvencions van a ajuntaments i consells.
El cap de l’oposició, Jaume Ars (Junts), va defensar el debat per “trobar consensos” entre totes les formacions. Ho va fer, precisament, el dia en què la portaveu de Junts a l’ajuntament de Lleida va anunciar el seu vot contrari als comptes de la Paeria.
Ars va remarcar que “volem facilitar que arribin més recursos als ciutadans”. La formació va presentar fins a 16 esmenes al projecte. El PP, amb dos diputats, hi va votar en contra al considerar que el grau d’execució pressupostària aquest any és encara molt baix (60%), segons el portaveu, Xavi Palau.
El ple va aprovar el conveni per destinar 4,65 milions en dos anys a l’anomenat Eix de les Garrigues, amb la qual cosa va desbloquejar definitivament el projecte, que els alcaldes havien paralitzat per demanar més aportacions a Diputació i Generalitat. L’eix inclou tres trams: C-233 Granadella-Soleràs; camí de Torrebesses de la C-233 a Castelldans, i camí dels Torms de Bellaguarda. Els alcaldes van explicar que Generalitat i Diputació assumiran el manteniment d’aquest últim camí durant cinc anys.
Ajuda d’urgència per evitar la fuga de lixiviats a Sort
El president de la Diputació, Joan Talarn, va explicar en resposta a una pregunta del diputat de Junts-Impulsem Manel Solé que han hagut d’habilitar una partida d’urgència de 250.000 per al consell comarcal del Pallars Sobirà perquè s’havia detectat la fuga de lixiviats en un abocador comarcal que amenaçava de descontrolar-se. “La situació era molt preocupant”, va afirmar, i va afegir que l’Agència de Residus ha aportat també finançament.
Sis milions per a Inefc Pirineus i el Mundial de piragüisme
El ple de la corporació va avalar destinar el proper any quatre milions a la construcció de l’edifici d’Inefc Pirineus a la Seu i dos més a la celebració del Mundial de piragüisme, amb la qual cosa s’inverteix a convertir el Pirineu “en un referent en els esports de muntanya”, va dir el diputat Marc Baró. Entre altres inversions per al 2026, va destacar també 280.000 euros per a les Homilies d’Organyà; 1,25 milions per a promoció econòmica municipal i 8 a despesa corrent. En matèria de tributs, va recalcar que l’oficina de recaptació de la Diputació mantindrà el proper any una rebaixa en el premi de cobrança que aplica als ajuntaments per a la gestió dels seus impostos. L’any passat, aquesta rebaixa es va fixar en un 1%. El 2023 va gestionar el cobrament de 140 milions i en va rebre 6,5 de les delegacions.