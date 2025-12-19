TRÀNSIT
Dos ferits al sortir de la via una ambulància a Vilanova de la Barca
Els dos ocupants d’una ambulància de transport no urgent van resultar ferits, un de caràcter greu i un altre amb lesions lleus, ahir al matí en una sortida de via a la C-13 a Vilanova de la Barca. El sinistre es va produir quan passaven pocs minuts de dos quarts de set del matí en una rotonda a l’altura del punt quilomètric 13,9 quan, per causes que s’investiguen, el vehicle va sortir de la via i va xocar contra la rotonda.