Interrompuda la circulació de trens de Rodalies entre Lleida i Puigverd i entre Lleida i Bell-lloc d'Urgell
Incidències per falta de tensió a la catenària
La circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Lleida i de Puigverd de Lleida, a la línia de la costa, es troba interrompuda des del matí d'aquest divendres per falta de tensió a la catenària, segons Adif. La incidència afecta els trens que circulen en el tram entre la capital del Segrià i Sant Vicenç de Calders i s'ha establert un servei alternatiu per carretera.
D'altra banda, una altra incidència, també per falla elèctrica, interromp la circulació de trens de l'RL4 i l'RL3 entre Lleida i Bell-lloc d'Urgell, a la línia de Manresa. També s'ofereix un servei alternatiu amb autobusos.
