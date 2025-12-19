SEGRE

Interrompuda la circulació de trens de Rodalies entre Lleida i Puigverd i entre Lleida i Bell-lloc d'Urgell

Incidències per falta de tensió a la catenària

Vista de l’estació de trens de Lleida - Ingrid Segura

Vista de l’estació de trens de Lleida - Ingrid Segura

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

La circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Lleida i de Puigverd de Lleida, a la línia de la costa, es troba interrompuda des del matí d'aquest divendres per falta de tensió a la catenària, segons Adif. La incidència afecta els trens que circulen en el tram entre la capital del Segrià i Sant Vicenç de Calders i s'ha establert un servei alternatiu per carretera.

D'altra banda, una altra incidència, també per falla elèctrica, interromp la circulació de trens de l'RL4 i l'RL3 entre Lleida i Bell-lloc d'Urgell, a la línia de Manresa. També s'ofereix un servei alternatiu amb autobusos.

Seguirem informant

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking