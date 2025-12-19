El museu ja té a punt el magatzem
Culmina la primera fase del nou equipament, que ha costat 2,9 milions. La segona fase, que inclou la zona pública, sortirà previsiblement a licitació a començaments del 2026
L’ajuntament ha finalitzat la primera fase de construcció del nou Museu de Guissona, centrada en la planta subterrània de l’edifici. Amb una superfície de 791 m2, es destina a usos de reserva i magatzem de materials arqueològics. El projecte, executat per l’empresa Cozubic, ha permès “crear diferents espais segons la naturalesa i la tipologia dels materials, amb l’objectiu de garantir les millors condicions de conservació preventiva”, segons va explicar el director del Museu, David Castellana, que va subratllar que aquesta nova infraestructura “permetrà treballar molt millor i complir amb més rigor la funció patrimonial de l’equipament”.
Segons Castellana, la reserva “és àmplia i pensada per a llarg termini”. En aquest sentit, va apuntar que “el jaciment de Iesso continua sent un espai actiu que genera materials arqueològics de forma continuada”. La primera fase i la redacció de la segona han costat 2,9 milions (IVA inclòs), amb ajuts de la Generalitat, la Diputació i fons propis. Precisament, diumenge passat es va oferir una jornada de portes obertes a la nova reserva.
Per la seua banda, l’alcalde, Jaume Ars, va explicar que la segona fase inclou la construcció de la zona pública amb una recepció, sala d’exposicions temporals, sales didàctiques, sala d’audiovisual, àrea d’investigació i administració.
Així, aquesta fase, que està previst que surti a licitació a començaments del 2026, té un pressupost de 2,7 milions d’euros (incloent el mobiliari de les fases 1 i 2 i la redacció del projecte executiu de la fase 3). Les obres podrien començar a l’estiu. La fase 3, prevista per al 2028, contempla la sala d’exposicions permanent.
Un centre de referència en l’àmbit de l’arqueologia
El Museu de Guissona treballa per convertir-se en un centre de referència en arqueologia, vinculat a l’antiga ciutat romana de Iesso i el seu territori. “Volem construir un discurs conjunt amb altres enclavaments de la zona, com la vil·la romana de Tarroja, les peces de la qual –conservades a Solsona– està previst que acabin integrant-se aquí”, va assenyalar Castellana. Iesso va ser una ciutat amb una gran àrea d’influència, que s’articulava entorn del nucli urbà. “És lògic que sigui aquí on s’expliqui la dimensió d’aquestes vil·les romanes”, va afegir.