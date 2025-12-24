EMERGÈNCIES
Ferit per un foc en una casa okupada a Balaguer
L’home va acudir pel seu propi peu al CAP, que va alertar els Bombers. Va ser evacuat amb cremades al Vall d’Hebron
Un home de 62 anys va resultar ferit la nit de dilluns amb cremades i inhalació de fum en un incendi en un pis okupat a Balaguer. Els Bombers van rebre un avís des del CAP, a les 21.46 hores, que un individu s’havia presentat amb cremades i que els havia explicat que havia intentat apagar un incendi a casa seua, situada al carrer Santa Maria de la capital de la Noguera. El foc es va iniciar al menjador i la Policia Local va precintar l’immoble després de la revisió de l’arquitecte municipal, que va comprovar el mal estat de la casa. El ferit va ser evacuat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona a causa de les cremades. Fonts municipals van explicar que aquest immoble i altres de limítrofs, propietat de grans tenidors, tenen expedients oberts de demolició pel seu mal estat.
D’altra banda, un altre incendi es va registrar ahir al matí en un pis del carrer Regència d’Urgell a la Seu d’Urgell. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 11.28 hores. El foc es va originar en un calefactor al bany d’un habitatge. A causa de l’olor de plàstic i del fum, els veïns van decidir sortir a l’exterior, encara que no hi va haver afectats. Els Bombers van activar tres dotacions. Mentrestant, a la tarda hi va haver un incendi de xemeneia en un habitatge del carrer Sant Jordi de les Borges Blanques, sense més afectació.