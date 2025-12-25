Motor tèxtil per al futur: La cooperativa de l’Espluga Calba, fabrica jerseis per a diverses marques i dona feina a una trentena de persones
La cooperativa de l’Espluga Calba, creada fa 56 anys, fabrica jerseis per a diverses marques i dona feina a una trentena de persones. És propietària de la marca Stjor amb dissenys propis i de famosos com el radiofònic Òscar Dalmau que es poden trobar en diverses botigues
M és de 56 anys després de la seua posada en marxa, la cooperativa tèxtil de l’Espluga Calba s’ha convertit en un símbol de resistència i desenvolupament rural. Actualment, sota el nom de Sompunt, té en plantilla prop d’una trentena de persones que fabriquen jerseis de punt de diverses marques.
A més, la cooperativa és propietària de la marca pròpia Stjor, amb la qual dissenya, fabrica i distribueix els seus propis models. Per a això compta amb la col·laboració del locutor de RAC1 Òscar Dalmau. Aquests productes es poden trobar en diverses botigues multimarca i a la pàgina web www.stjor.com.
A finals dels anys 60, un dels principals reptes als pobles petits era la falta d’oportunitats que motivaven l’èxode massiu a les ciutats. En aquest context es va posar en marxa una iniciativa que marcaria un abans i un després en la història del municipi. El mossèn de l’Espluga, aleshores Joan Llort, molt compromès amb la realitat social de llavors, va impulsar la creació d’una petita cooperativa a la primera planta de l’actual ajuntament.
Ara té la seua pròpia fàbrica. “L’objectiu era tan senzill com ambiciós, crear ocupació i oferir alternatives de futur als joves”, explica l’actual director de Sompunt, Albert Balsells. La iniciativa va prendre forma el 25 de març del 1969 amb l’arribada de les primeres màquines dedicades a la confecció de gènere de punt centrant-se en valors com el treball compartit, la participació democràtica i el compromís amb el territori.
Amb els anys la cooperativa va créixer, es va professionalitzar i es va consolidar com a autèntic motor econòmic i social del municipi. “Ha generat una ocupació estable, especialment per a moltes dones del poble, i ha contribuït a fixar la població i reforçar el teixit social de l’Espluga”, explica Balsells.
“La fàbrica no només és un espai de treball, sinó també un lloc de convivència, aprenentatge i identitat col·lectiva”, va dir. Recentment, l’entitat ha impulsat un nou projecte centrat en la confecció de jerseis de dona que es poden comprar a la botiga de la fàbrica.
La venda de roba de punt ja és un clàssic en la Fira que aquest any va arribar a l’XI edició. Sompunt s’omple de nombrós públic a la recerca de moda a bon preu.
Vendes que creixen cada any durant la Fira Oleotèxtil
La cooperativa tèxtil Sompunt va vendre el passat dia 8, coincidint amb la Fira Oleotèxtil, gairebé cinc-cents jerseis de la marca Stjor, un 15% més que l’any passat, va indicar l’organització. A més de roba masculina amb dissenys del responsable del programa radiofònic La Competència, Òscar Dalmau, també es van posar a la venda jerseis per a dona amb diversos dissenys i colors.