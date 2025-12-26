El romànic, les falles i el Parc Nacional d'Aigüestortes tanquen un 2025 de celebracions al Pirineu
Villarejo i la sentència de BPA a Andorra, el nou bisbe d'Urgell i la salut de l'aranès, d'entre les notícies destacades
El Pirineu ha tancat l'any amb tres celebracions: el Parc Nacional d'Aigüestortes ha fet setanta anys, el romànic de la vall de Boí ha celebrat els vint-i-cinc anys de la declaració de patrimoni de la humanitat per la Unesco i les falles del Pirineu també han complert els deu anys de reconeixement. L'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo ha estat protagonista per la declaració als jutjats d'Andorra com a testimoni pels seus possibles vincles amb l''operació Catalunya', la família Pujol i el 'cas BPA', del qual s'ha emès la sentència. El papa Lleó XIV accepta la renúncia de Joan Enric Vives com a bisbe d'Urgell i Josep-Lluís Serrano el relleva en el càrrec. Un any més la "mala" salut de l'aranès ha ocupat titulars.
25 de març Els alcaldes del Pallars Sobirà i els responsables dels càmpings de la comarca estan en peu de guerra i volen intentar frenar el decret llei per avaluar el grau d'inundabilitat dels càmpings que vol aprovar el Govern. El sector se sent "enganyat" i alerta que, si el decret tira endavant, aquest podria suposar el tancament de 14 dels 21 càmpings de la comarca. De les més de 2.000 unitats d'acampada en desapareixerien unes 1.600. La Generalitat diu que instal·larà tres nous radars meteorològics a l'Alt Pirineu per preveure amb prou temps possibles inundacions als càmpings de la zona. És una de les principals mesures previstes en el nou decret llei del Govern.
27 d'abril A Catalunya s'han venut al voltant de 2,2 milions de dies d'esquí, una xifra més alta que la registrada un any abans. Baqueira Beret, amb 1.020.796 forfets venuts, es queda a 30.000 del rècord històric de la temporada anterior. Les sis estacions d'esquí i muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) tanquen la campanya d'hivern 2024-2025 amb més de 800.000 visitants. Són 104.000 més que els registrats en la temporada anterior.
31 de maig El papa Lleó XIV accepta la renúncia de Joan Enric Vives com a bisbe d'Urgell i, per tant, Josep-Lluís Serrano Pentinat, fins ara coadjutor, es converteix automàticament en el titular de la diòcesi. A més, també passa a ser copríncep episcopal d'Andorra. El 26 de juny, jura la constitució del país al Consell General i es compromet "a respectar i defensar els valors democràtics" del Principat.
14 de juliol El republicà Joan Manel Serra es converteix en el nou alcalde de Puigcerdà, després d'aprovar-se la moció de censura presentada pels cinc regidors del seu partit i dos més de Futur per Puigcerdà. Aquesta també va rebre l'aval de l'edil no adscrit Jordi Palomino, que es va mostrar obert a "ajudar" el nou govern. Mentrestant, l'alcalde sortint, Jordi Gassió, referma la seva voluntat de deixar el consistori, tot defensant la feina feta durant els seus dos anys de mandat.
15 de juliol El Tribunal de Corts d'Andorra condemna a penes d'entre 3 anys i mig i 7 anys de presó a 18 exgestors de la Banca Privada d'Andorra (BPA) per blanqueig de diners. En total, les penes de presó sumen 84 anys. La sentència inclou una multa de gairebé 66 milions a pagar entre tots ells.
6 d'agost Coincidint amb els cent anys del naixement de la pallaresa Conxita Grangé, el sis d'agost de 1925, es dona el tret de sortida als actes del centenari organitzats per la Generalitat en record d'aquesta lluitadora antifeixista. Aquests que han finalitzat al novembre, amb gairebé 250 estudiants del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Els joves han aprofundit durant aquest curs sobre la vida i el compromís de Grangé, supervivent pallaresa dels camps nazis, i altres deportades del Pallars i la Ribagorça.
18 d'agost Una tempesta descarrega amb força al Pirineu i provoca diverses sortides dels bombers. L'aigua i les ventades generen desperfectes per la caiguda de branques i inundacions, especialment a l'Alt Urgell. Diverses carreteres es veuen afectades per esllavissades.
10 de setembre El Pallars Sobirà comptarà amb dos heliports H24 en el marc del pla del Govern per dotar, com a mínim, d'una infraestructura d'aquest tipus a cada comarca de Catalunya. Així, a més del de Tírvia, que s'adaptarà per poder estar operatiu les 24 hores del dia i en condicions climatològiques adverses, se'n construirà un altre a Sort.
22 de setembre Comencen les obres de construcció de l'edifici d'INEFC Pirineus, amb la col·locació de la primera pedra i amb la voluntat que estiguin enllestides el 2027. Les instal·lacions compten amb un pressupost d'11 milions d'euros. A Tremp, la Universitat de Lleida posa en marxa del grau d'Infermeria, on 22 estudiants de primer ocupen, provisionalment, aules de l'institut. La universitat va rebre gairebé 400 sol·licituds per cursar aquests estudis.
21 d'octubre El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici fa setanta anys. Es va declarar el 1955 per impedir noves preses hidroelèctriques i preservar un territori de glaceres, prats i aiguamolls únics al Pirineu. El 30 de novembre s'han complert 25 anys des que la Unesco va declarar les esglésies romàniques de la vall de Boí com a patrimoni de la humanitat. Per celebrar aquesta fita, durant tot el mes s'han organitzat diverses activitats. Els pobles fallaires celebren també els deu anys del reconeixement de la Unesco amb un repic de campanes.
4 de novembre L'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo declara als jutjats d'Andorra com a testimoni per les seves possibles vinculacions amb els casos de la BPA, la família Pujol i l''operació Catalunya' de suposada ingerència espanyola al Principat. En aquest cas estan involucrats membres del govern espanyol en l'etapa del PP, com el mateix expresident, Mariano Rajoy.
21 de novembre La Val d'Aran dona el tret de sortida als primers vols de drons de càrrega fora de la capacitat visual. Es tracta del projecte pilot ARCHYTAS, que té per objectiu realitzar 100 vols amb drons per transportar material per donar suport a tres sectors: el ramader, els refugis de muntanya i el manteniment de les xarxes de telecomunicacions. El permís per fer aquests vols l'ha atorgat l’Agència Estatal de Seguretat Àrea (AESA) a l'empresa aranesa Pirineos Drone i és el primer que s'autoritza a tot l'Estat.
26 de novembre El 79,7% (6.800 persones) dels habitants de l'Aran entén l'aranès, segons els resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, el 63,7% el sap llegir (5.700 persones), el 53,6% el sap parlar (5.200 persones) i el 39,4% el sap escriure (3.900 persones). En nombres absoluts es confirma un manteniment del conjunt de parlants d’aranès; unes 2.200 persones. Així, els coneixements d'aquesta llengua es mantenen i l'Enquesta constata que cal ampliar-ne els espais d’ús.