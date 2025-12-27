SEGRE

Obres al magatzem perquè sigui més funcional

L’interior del magatzem municipal de Bellmunt. - A. B

Redacció

Bellmunt d’Urgell ha iniciat les obres d’adequació del magatzem municipal, una actuació inclosa en el pla d’obres municipal. El projecte contempla una millora integral de l’espai, tant de l’interior com l’exterior, amb l’objectiu d’optimitzar-ne la funcionalitat i les condicions de treball. Destaquen el pavimentat de les superfícies, els treballs d’estassada a l’entorn, la instal·lació d’un nou sistema d’il·luminació amb projectors led així com la incorporació d’aigua corrent.

La redacció del projecte ha anat a càrrec de l’arquitecta municipal i tècnica del consell de la Noguera, Magda Gorgues. Segons les previsions, el termini d’execució serà d’uns dos o tres mesos. Amb aquesta actuació el consistori reforça el manteniment i la millora de les infraestructures locals perquè siguin més funcionals.

