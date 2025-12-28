SEGURETAT
Balaguer i Cervera estudien instal·lar càmeres amb lector de matrícules
El sistema Lectio està implantat en setanta municipis catalans. És una eina clau en la lluita dels Mossos d’Esquadra contra el crim organitzat
Els Mossos d’Esquadra avancen en el desplegament del sistema de lectors de matrícules a tot Catalunya, anomenat Lectio. Actualment compta amb setanta municipis connectats, alguns de les comarques lleidatanes, mentre que Cervera i Balaguer ja han sol·licitat informació per adherir-s’hi. Amb finançament dels fons europeus de seguretat interior de la UE, aquest sistema tecnològic llegeix les plaques de matrícula dels vehicles que circulen per les carreteres catalanes per proporcionar informació d’interès en les investigacions policials. Facilita especialment el treball de la policia judicial en les investigacions relacionades amb el crim organitzat i el terrorisme, però també permet agilitzar la resolució d’incidents de seguretat ciutadana.
Entre gener i octubre d’aquest any, s’han fet més de 161.000 recerques o consultes per part dels investigadors de les diferents àrees dels Mossos amb l’estat actual de càmeres repartides per tot el territori. Des de la policia indiquen que es tracta d’una “eina molt potent” que, a mesura que es vagi desenvolupant, pot ser d’utilitat “per a un gran nombre d’investigacions”. En un primer moment es va dissenyar per instal·lar lectors als municipis sense Policia Local i ja són 59 els que estan plenament integrats. Mentrestant, des de finals del 2023 s’han fet gestions per poder incorporar ajuntaments amb Policia Local i es preveu que en el primer trimestre del 2026 s’hi adhereixin els primers. Ja s’han rebut dinou sol·licituds, entre les quals les de Cervera i Balaguer.
Més cobertura en carreteres i connexió amb patrulla
El pròxim pas del projecte Lectio és augmentar la cobertura de carreteres i afegir altres agències i organitzacions que proporcionen plaques de matrícula. S’hi han adquirit 40 lectors, que s’ubicaran en 18 punts de la xarxa viària catalana per al control de vehicles en els dos sentits, i s’estan fent tràmits per adquirir 32 lectors de matrícula més. Així mateix, els Mossos també treballen per fer possible la connectivitat de les càmeres instal·lades en vehicles de seguretat ciutadana al sistema Lectio. De fet, el model de vehicle policial que s’està definint ja incorporarà càmeres amb la funció de lectura de matrícules.
L’abril del 2023, el Palau d’Anglesola va instal·lar als accessos principals a la localitat càmeres amb lector de matrícules de cotxes. Mentrestant, l’abril d’aquest any l’ajuntament de Linyola va instal·lar dos càmeres lectores de matrícules en els seus dos accessos principals, les carreteres procedents de Bellcaire i de Mollerussa. Altres municipis han sol·licitat adherir-se a aquest sistema. A Torre-serona, es van instal·lar càmeres de vigilància a les illes de contenidors per evitar actes incívics, que no es poden utilitzar al no comptar amb els permisos de la Generalitat, que va sol·licitar que s’adaptessin a la lectura de matrícules.