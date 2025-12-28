TURISME
Els turistes omplen el Pirineu i hotels, cases rurals i bungalous, al 100% per Cap d’Any
Els esquiadors han començat a arribar i es preveu que entre avui i demà es formalitzin totes les reserves. El pic d’ocupació és del 29 al 2 de gener i després es redueix a un 60% el dia de Reis
Els turistes van arribar ahir de forma massiva al Pirineu atrets especialment per l’esquí. La previsió és que per Cap d’Any l’ocupació arribi al 100% als establiments pròxims a les pistes tant en hotels i com en cases rurals i bungalous. Els complexos hotelers del Sobirà i l’Alta Ribagorça estaven ahir al 80% i es preveu que entre avui i demà ja voregin la plena ocupació, segons va explicar el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau. El nivell de reserves es manté fins al dia 5 de gener. A la Val d’Aran, el president del Grèmi d’Ostaleria, Carles Sigüenza, va assenyalar que “ja han arribat la majoria dels clients, malgrat que les puntes d’ocupació es registren entre el 28 i el 4 de gener”. No obstant, a Vielha i a prop de pistes ja se superava ahir el 90 per cent de places ocupades, va indicar.
Pel que respecta al turisme rural, el responsable del sector, Mario Mata, va dir que la mitjana de les reserves a tot Lleida és del 98% per acomiadar l’any. Entre el 25 i el 29 el percentatge baixa al 60%, mentre que entre el 29 i l’1 de gener es dispara fins al 96% i torna a ser del 60% entre el 2 i el 6 de gener. Mata va puntualitzar que als establiments que són a prop de les estacions d’esquí del Pirineu, el percentatge es dispara. Pel que fa als bungalous, la portaveu del sector del càmping, Cel Feliu, va indicar que “tots els que es troben a prop de les pistes ja estan al màxim, al 90% als pobles amb complexos d’esquí i al 80% a la resta”. També va confirmar que la majoria dels visitants van arribar ahir dissabte. L’esquí és el principal reclam turístic del Nadal al Pirineu malgrat que guanyen pes altres activitats culturals i gastronòmiques. Un altre dels sectors beneficiats amb l’arribada d’esquiadors és el de la restauració. De fet, molts restaurants aprofiten per oferir productes de proximitat.
Les nevades dels últims dies han deixat les pistes d’esquí en òptimes condicions. Juntes, Baqueira Beret, Port Ainé, Espot i Boí Taüll, aquestes tres últimes de Ferrocarrils de la Generalitat, i Port del Comte, tenen a disposició dels esquiadors prop de 260 quilòmetres esquiables.
Les recents precipitacions acumulen gruixos de neu entre 50 i 125 centímetres. De fet, ahir va tornar a nevar entre el Sobirà i l’Alt Urgell, fet que va obligar a circular amb cadenes pel port del Cantó, amb restricció a camions, i des de la C-13 a l’estació de Port Ainé.
Cues a la carretera N-145 per entrar a Andorra
La carretera N-145 que separa la Seu del Principat d’Andorra va registrar ahir al migdia importants retencions amb cues que van arribar als 10 quilòmetres de longitud. Les primeres complicacions van començar passades les 11.00 del matí, quan el Servei de Mobilitat andorrà va informar de les primeres retencions, però la gran afluència de turistes que visiten aquests dies el país veí, coincidint també amb l’últim cap de setmana de l’any, va fer que els vehicles quedessin aturats a l’altura de la rotonda de la Seu d’Urgell, que enllaça l’N-145 amb l’N-260. La situació es va normalitzar passades les 2 del migdia.