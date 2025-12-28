La Pobla de Segur atreu 650 visitants amb les rutes modernistes
Per la Casa Mauri i el Molí d’Oli Sant Josep
Les visites guiades al conjunt Modernista de Casa Mauri i al Molí d’Oli de Sant Josep han tancat l’any amb un balanç molt positiu. Segons l’ajuntament de la Pobla de Segur i l’Oficina de Turisme, prop de 650 persones han participat en aquestes activitats, una xifra que reflecteix el creixent interès pel patrimoni històric i cultural del municipi.
La proposta amb més afluència ha estat la visita al conjunt modernista, que ha reunit uns 580 participants. Els visitants recorren l’antic Molí d’Oli de Sant Josep, construït l’any 1905, i descobreixen els detalls arquitectònics de l’exterior de la Casa Mauri, datada el 1907 i convertida en seu del consistori.
Els dos edificis són referents del modernisme a la Pobla i una part essencial de la seua identitat cultural. Una altra de les experiències destacades ha estat la Visita Clandestina, que ha atret seixanta persones en total. Es tracta d’una ruta guiada i teatralitzada ambientada l’any 1924, que combina divulgació històrica i entreteniment. Com a novetat, aquest any s’han organitzat dos sessions exclusives dirigides a comerciants, hotelers i restauradors locals.