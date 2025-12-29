Els joves promouen el bon reciclatge en un camp de treball local
Una desena de joves de Bellpuig participen aquests dies en un camp de treball local dedicat a sensibilitzar sobre la correcta separació dels residus. Sota el lema El planeta, missió jove, l’activitat es desenvolupa en cinc jornades i inclou dinàmiques de grup, exercicis d’autodiagnosi i una visita al mercat setmanal, en què els participants van entrevistar els clients mitjançant un joc dissenyat per l’Agència de Residus de Catalunya. Els joves també han dissenyat una campanya de sensibilització amb missatges i vídeos a TikTok, per reduir els impropis als contenidors i fomentar el bon reciclatge entre la ciutadania.
La coordinadora, Íngrid Garcia, va explicar que “l’objectiu és implicar els joves en el reciclatge”, especialment ara que l’ajuntament posarà en marxa a començaments d’aquest 2026 el sistema de recollida porta a porta per a les cinc fraccions. “Separar bé els residus serà clau”, va afegir.
En els últims anys, el consistori ha impulsat diferents camps de treball per fomentar la participació juvenil en el municipi. En edicions anteriors, els joves van dissenyar una campanya per promoure la tinença responsable de gossos i van construir dos àrees de pipicà.