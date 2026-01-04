FAUNA
Una llúdria òrfena trobada a Tremp, l’última incorporació del Centre de Fauna del Pont de Suert
Trobada en un prat de Tremp quan amb prou feines tenia un mes, la llúdria Nut va arribar al Centre de Fauna en molt mal estat fa tot just dos mesos, després d’haver quedat òrfena. Estava desnodrida i va necessitar cures intensives durant les primeres setmanes. Gràcies al seguiment constant de l’equip, l’animal finalment s’ha recuperat del tot. Ara menja sola i pesca per si mateixa, una evolució que demostra la capacitat d’adaptació de l’espècie.
Tanmateix, no podrà tornar al medi natural a causa que el contacte prolongat amb les persones ha provocat la seua influència. Es quedarà al centre, on rebrà atenció continuada.
Comarques
Santuari de vida salvatge
Marc Codinas